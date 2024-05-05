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Türksat 6A'ya yeni logo! İlhamı Türkiye Yüzyılı ve Türk bayrağı oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 12:13
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A'nın logosunu belirlediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık." ifadesini kullandı.
Türksat 6A’ya yeni logo!
Türksat 6A'ya yeni logo!
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