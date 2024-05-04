Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem! Benzin ve motorin tek fiyat olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt fiyatları için çok önemli bir karara imza attı. Buna göre; farklılaştırılmış ürün isimleriyle daha yüksek fiyata satılan benzin ve motorin için tek fiyat dönemi başlatıldı. Karar Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yer aldı. Uygulama, 15 Mayıs'ta başlayacak.

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