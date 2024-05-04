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Konut fiyatlarında düşüş yaşanıyor mu? Faiz oranları ne durumda?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 04.05.2024 14:43
Konutlar satılmayınca "acil" ve "ihtiyaçtan acil satılık" ilanları arttı. Konut fiyatları faiz oranları ne durumda? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.
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