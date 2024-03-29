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En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olur? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 10:24
En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı... EMEKLİYE ZAM SİNYALİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI...

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