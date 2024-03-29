29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Başkan Erdoğan, "Temmuzda emekli maaşlarını masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı. Emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olur? Masada hangi formüller var? Taban maaş artacak mı? Refah payı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:24
  • 1
  • 21
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada emeklilere müjde niteliğinde bir açıklamada bulundu.


Başkan Erdoğan "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.

  • 2
  • 21
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

En düşük emekli maaşı artar mı? Emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olur? Hangi formüller masada? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 21
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

"REFAH PAYI GÜNDEME GELECEK"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: Buradan anladığım şu temmuz ayında yeniden refah payı gündeme gelecek. Sadece refah payı değil emeklilerin geçim durumu da masaya yatırılacak o gözüküyor. Taban maaş ile ilgili de bir tedbir alınacağını düşünüyorum.


10 bin TL en düşük maaş, bu tabii ki geçim maaşı değil özellikle büyükşehirlerde emekliler sıkıntı yaşıyorlar. Bununla ilgili de bir tedbir alınacağını düşünüyorum.

  • 4
  • 21
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

"CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPILACAK"

Hatta ben temmuz ayından da önce bir taban maaş artışı gelebilir diye söylemiştim. Öyle gözüküyor ki temmuz ayında emekliler ile ilgili ciddi bir çalışma yapılacak.

  • 5
  • 21
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

MASADA HANGİ FORMÜLLER VAR?

Elbette emeklilerin de beklentileri var. En düşük maaşın asgari ücret kadar olması beklentisi var, seyyanen artışlar, kök maaş taban maaş eşitlenmesi gibi bunların hepsi de hükümetin masasında kimse merak etmesin.