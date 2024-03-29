Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

"REFAH PAYI GÜNDEME GELECEK"



Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: Buradan anladığım şu temmuz ayında yeniden refah payı gündeme gelecek. Sadece refah payı değil emeklilerin geçim durumu da masaya yatırılacak o gözüküyor. Taban maaş ile ilgili de bir tedbir alınacağını düşünüyorum.



10 bin TL en düşük maaş, bu tabii ki geçim maaşı değil özellikle büyükşehirlerde emekliler sıkıntı yaşıyorlar. Bununla ilgili de bir tedbir alınacağını düşünüyorum.