29 Mart 2024, Cuma
Emekliye zam sinyali! En düşük emekli maaşı artar mı? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Başkan Erdoğan, "Temmuzda emekli maaşlarını masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı. Emekli maaşı temmuz ayında ne kadar olur? Masada hangi formüller var? Taban maaş artacak mı? Refah payı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:24
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