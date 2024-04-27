Kiracı ve ev sahibi arasında yeni perde! Tahliye taahhüdü nedir, nasıl yapılır?

Konut kiralarını yüzde 25 ile sınırlayan yasal düzenleme 1 Temmuz'da sona eriyor. Ancak ev sahipleri de kiracılar da bu kez de tahliye taahhüdü ile karşı karşıya geldi. Peki tahliye taahhüdü neden önemli? İşte merak edilenler…

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