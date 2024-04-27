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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar! Kamuda tasarruf nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 27.04.2024 10:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya'ya yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Çalışma kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.
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