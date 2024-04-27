Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar! Kamuda tasarruf nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya'ya yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Çalışma kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

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