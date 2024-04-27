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Tavuğa ihracat kısıtlaması mı geliyor? Beyaz et fiyatları neden arttı?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 27.04.2024 09:26
Ticaret Bakanlığı kırmızı etin ardından beyaz ette görülen fahiş fiyatların önüne geçmek için tedbirlerini artırdı. Bakanlık beyaz et fiyatlarını düşürmek için ihracat yasağı getirmeye hazırlanıyor.
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