27 Nisan 2024, Cumartesi
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Beyaz et fiyatları neden arttı? İhracat kısıtlaması fiyatları düşürür mü?
Ticaret Bakanlığı kırmızı etin ardından beyaz ette görülen fahiş fiyatların önüne geçmek için tedbirlerini artırdı. Bakanlık, beyaz et fiyatlarını düşürmek için ihracat yasağı getirmeye hazırlanıyor. Kısıtlama gelirse fiyatlar düşer mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gıda güvenliği uzmanı Nurten Sırma değerlendirdi.