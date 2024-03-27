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Emekliye yeni destek geliyor! İşte gündemdeki 7 başlık

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 10:29
Emeklileri rahatlatacak indirimler geliyor. Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona birçok alanda hazırlık emeklilerin hayatını rahatlatacak kampanyalar hazırlanıyor. Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona indirim geliyor.
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