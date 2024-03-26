Emekli promosyonuna hücum! İlk günden rekor kırıldı | Rakamlar belli oldu | Peki başvurular nasıl yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kamu bankalarının emekli promosyonları netleşirken, ilk günden başvuru rekoru kırıldı. Maaşı 10 bin ila 15 bin TL arasındakiler 8 bin TL promosyon alacak. 15 bin ila 20 bin TL arasında Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur aylık alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlara da 12 bin TL ödenecek. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte emekli promosyonlarıyla ilgili merak edilenlerin cevabı.