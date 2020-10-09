Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali üretime başladı

Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali Konya’da üretime başladı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan detayları aktardı. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Konya'da üretime başladı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan detayları aktardı. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan santralde yerli ve milli paneller kullanıldı.

MEYVESİNİ ALMAYA BAŞLADIK

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "20 milyon metrekare bir alandan bahsediyoruz. İçerisine 2.600 futbol sahası mümkün. Boydan boya 12 km eni ortalama 1.8 km. İlk üniteleri devreye almaya başladık tabi bu uzun bir proje bu. Bir hayal gerçek oldu YEKA politikasının meyvesini almaya başladık" ifadelerini kullandı.