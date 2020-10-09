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Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali üretime başladı

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Giriş: 09.10.2020 13:52
Güncelleme:09.10.2020 14:03
Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali Konya’da üretime başladı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan detayları aktardı. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Konya'da üretime başladı. A Haber muhabiri İbrahim Doğan detayları aktardı. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olan santralde yerli ve milli paneller kullanıldı.

MEYVESİNİ ALMAYA BAŞLADIK

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "20 milyon metrekare bir alandan bahsediyoruz. İçerisine 2.600 futbol sahası mümkün. Boydan boya 12 km eni ortalama 1.8 km. İlk üniteleri devreye almaya başladık tabi bu uzun bir proje bu. Bir hayal gerçek oldu YEKA politikasının meyvesini almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Dev yatırım! İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor! 1.400 kişiye istihdam sağlayacak DEV YATIRIM! İLK YERLİ GÜNEŞ PANELİ FABRİKASI AÇILIYOR! 1.400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Türkiyede bir ilk daha! Yerli ve milli olarak üretime başlıyor TÜRKİYE'DE BİR İLK DAHA! YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİME BAŞLIYOR

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