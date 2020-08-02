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02 Ağustos 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de bir ilk daha! Yerli ve milli olarak üretime başlıyor Türkiye'de bir ilk daha! Yerli ve milli olarak üretime başlıyor 400 milyon dolar yatırım ile kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, güneş paneli üretiminin ilk aşaması olan ve dünyada çok az tesiste üretilebilen ilk yerli ingot üretildi. Fabrikada ağustosta üretime başlanacak. Giriş Tarihi: 02.08.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 10:14
Türkiye'nin milli ve yerli enerji politikasının en önemli yatırımları arasında gösterilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, ağustosta üretime başlıyor. 4 farklı aşamadan oluşan güneş paneli üretimini, tek çatı altında entegre olarak toplayan fabrika, bu özelliği ile dünyada tek olarak kabul ediliyor. Fabrikanın kuruluş hikayesi ise 2017 yılında yapılan, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1)" projesine dayanıyor. Aradan geçen 3 yılda yaşananları Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Taşkın anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "ÖNCELİĞİMİZ VERİMLİLİK VE KALİTE OLDU" Taşkın, sahip olunan teknoloji ile ilgili de şu bilgileri paylaştı: "Ingot üretim teknolojisinde 2 yöntem kullanılıyor; biri mono kristal diğeri çoklu kristal. Mono kristalin verimi yüksek ama hem yatırımı hem de üretimi daha pahalı. İki teknolojinin arasındaki maliyet farkı tam iki kat. Biz verimlilik ve kaliteye önem verdiğimiz için maliyetli olmasına rağmen tek kristal teknolojisini tercih ettik. Bununla birlikte çok kristalli hücrelerde verim yüzde 21 düzeyinde iken, bizim üreteceğimiz tek kristalli hücrelerde yüzde 22 verime ulaşacağız. Güneşten gelen ışınların, fotonların sahip olduğu enerjinin yüzde 22'sini elektrik enerjisine çevirebiliyor. Yüzey pürüzlendirme ve kaplama prosesleri çok önemli. Kaplama proseslerinde nano kalınlıkta yani atomik katman diyebileceğimiz metal buharlama ile kaplama yapılıyor. Ya da yüzey üzerine farklı atomlar emdiriliyor. Bu prosesin tamamı çok teknik detay içeren ve birçok patent altında yapılan işlemler. Yani teknolojik yenilik tarafı da bu." 3.5 MİLYON ADET ÜRETİLECEK Ankara'da üretilecek güneş panelleri, Konya Karapınar'da kurulacak Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde kullanılacak. Bu santral için 2.5 yıl boyunca toplam 3.5 milyon adet güneş paneli üretilecek. Üretilen bu panellerde 20 milyon metrekare alan üzerine montajı yapılacak. Karapınar Güneş Santrali faaliyete geçtiğinde 2 milyon kişinin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. 1.5 milyon ton da fosil atık ve karbon salınımının da önüne geçecek. 6 YILDA 40 MW'DEN 6 GW'YE ÇIKTI Karapınar Güneş Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin yenilenebilir enerjide, güneş enerjisinden elde ettiği elektrik 6 GW'den 7 GW'ye çıkmış olacak. Türkiye'nin 2014 yılındaki kapasitesi sadece 40 MW idi. 2020 yılında bu rakam 6 GW'ye çıktı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ekimde çıkacağı ihale ile bu rakam 8 GW'ye çıkacak. Türkiye 2 yıl içinde 10 GW güneş enerjisinden elektrik üretir kapasiteye kavuşacak. Bu kapasite şu anda Almanya'da 50 GW iken güneşlenme oranı Türkiye'nin üçte ikisi kadar. AR-GE'YE BÜYÜK BÜTÇE Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'ında 100 araştırmacının görev alacağı Ar-GE merkezi kuruldu. Ar-Ge için 10 yılda 90 milyon dolar bütçe ayrıldı. Panelin verimliliğini artırmaktan aydınlatmaya kadar şu an için 15 proje üzerinde çalışılacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK ve ilgili bakanlıklarla çeşitli projeler üzerinde çalışılıyor.