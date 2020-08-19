Dev yatırım! İlk yerli güneş paneli fabrikası açılıyor! 1.400 kişiye istihdam sağlayacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Enerji’nin Ankara Sincan’da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu, dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı bugün törenle açıyor. Dev yatırım toplam bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Dev yatırımın açılışı öncesi Kalyon Güneş Teknolojileri üretim AŞ Genel Müdürü Ahmet Taşkın, A Haber canlı yayınında fabrika ile ilgili detayları anlattı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Enerji'nin Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu, dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı bugün törenle açıyor. Dev yatırım toplam bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Dev yatırımın açılışı öncesi Kalyon Güneş Teknolojileri üretim AŞ Genel Müdürü Ahmet Taşkın, A Haber canlı yayınında fabrika ile ilgili detayları anlattı.