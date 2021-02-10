Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

KİM NE KADAR ALACAK?