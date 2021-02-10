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Anneye 12 bin 979 TL! Anneye hangi destekler veriliyor? Canlı yayında anlattı! Süt parası, doğum yardımı, iş görmezlik ödeneği...

A Haber
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Giriş: 10.02.2021 12:36
Güncelleme:10.02.2021 12:38
Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

KİM NE KADAR ALACAK?

Annelere 12.979 TL! İşte maaşlara göre ödeme tablosu... ANNELERE 12.979 TL! İŞTE MAAŞLARA GÖRE ÖDEME TABLOSU...
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