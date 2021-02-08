Annelere 12.979 TL! İşte maaşlara göre ödeme tablosu...
Türkiye'de çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor... İşte maaşlara göre annelere ödenecek miktarlar...
Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.
İşte annelere sağlanan destekler:
● Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.
Anneler süt parası da alıyor. 225 lira olan bu ödeme için kadının ya da eşinin çalışması yeterli.
SSK'lılara doğum izninde iş göremezlik parası ödeniyor. Asgari ücretli anne 8 bin 904 lira alıyor.
Doğum izni sonrası ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarı zamanlı imkanı var.
İşverenden yarım maaş alan çalışana, çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden devlet veriyor. Bundan damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:
Emzirme ödeneği: 225 TL
Doğum yardımı: 300 TL
İş göremezlik ödeneği: 8.904 TL
Yarı zamanlı çalışma desteği: 3.550,34 TL
TOPLAM: 12.979,34 TL