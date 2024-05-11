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Yunanistan'dan Gazze'ye destek gösterisi! Onlarca kişi başkent Atina’da Gazze’de ateşkes için bir araya geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 17:44
Gazze'de 34 binden fazla sivili katleden İsrail’e tepkiler dinmiyor. Katliama tepki gösterenler bu kez Yunanistan’da sokaklara döküldü.
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