İsrail alev alev! Hizbullah'ın roketlerle vurduğu noktalarda yangın çıktı

Gazze'de soykırım düzenleyen işgalcilerle çatışma halinde olan Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyini roketlerle vurdu ve bölgede yangınlar çıktı. Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi. İran roketleri ile İsrail'in kuzeyini hedef alan Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle yangınlar durmadan tekrarlanıyor. Birçok noktada tahliyelerin gerçekleştiği yangında bazı evler yanarken havadan ve karadan müdahale eden İsrailli ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.

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