04 Haziran 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail alev alev! Hizbullah'ın roketlerle vurduğu noktalarda yangın çıktı
Gazze'de soykırım düzenleyen işgalcilerle çatışma halinde olan Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyini roketlerle vurdu ve bölgede yangınlar çıktı. Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketlerin İsrail'de çıkardığı yangına 14 ekiple müdahale edildiği belirtildi. İran roketleri ile İsrail'in kuzeyini hedef alan Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle yangınlar durmadan tekrarlanıyor. Birçok noktada tahliyelerin gerçekleştiği yangında bazı evler yanarken havadan ve karadan müdahale eden İsrailli ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.