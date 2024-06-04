İsrail katliamı sürdürüyor | Gazze’de çocuk olmak! Moral olsun diye televizyon etkinliği

Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail katliamı sürdürüyor. Gazze'de birçok adres füzelerle vuruldu. Batı Şeria'da ise bir Filistinlinin cansız bedenine asker el koydu. Öte yandan İsrail'in katliama devam ettiği Gazze'de, çocuklara savaşın acıları unutturulmaya çalışılıyor. Filistinli gönüllü bir genç saldırıların gölgesinde büyüyen çocukların yüzlerini güldürmek için yıkık binada televizyon kurarak çocuklara seyrettirdi.

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