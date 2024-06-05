SGK işçi alımı başvuru ekranı 2024 | SGK 344 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları ve kontenjanlar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 344 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 14 Haziran tarihine kadar kabul edilecek. Bu alım, SGK'nın personel ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Peki SGK işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?