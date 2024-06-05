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SGK işçi alımı başvuru ekranı 2024 | SGK 344 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları ve kontenjanlar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 344 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 14 Haziran tarihine kadar kabul edilecek. Bu alım, SGK'nın personel ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Peki SGK işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 06:40
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SGK işçi alımı başvuru ekranı 2024 | SGK 344 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları ve kontenjanlar neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 344 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan'ın duyurusuna göre, adaylar başvurularını 5-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Bu alım, SGK'nın personel kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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SGK işçi alımı başvuru ekranı 2024 | SGK 344 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları ve kontenjanlar neler?

Bakan Işıkhan'dan Personel Alımı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

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SGK işçi alımı başvuru ekranı 2024 | SGK 344 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları ve kontenjanlar neler?

Bakan Işıkhan, bu alımın SGK'nın hizmet kalitesini artırma ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunma hedefini taşıdığını belirtti.

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SGK işçi alımı başvuru ekranı 2024 | SGK 344 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları ve kontenjanlar neler?

Alınacak Personel Kategorileri

Alınacak personel arasında, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans mezunu 360 büro personeli, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans mezunu 14 koruma ve güvenlik görevlisi, Önlisans veya Ortaöğretim mezunu 69 destek personeli ve 1 teknisyen bulunuyor.

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SGK işçi alımı başvuru ekranı 2024 | SGK 344 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları ve kontenjanlar neler?

Başvuru Süreci ve Detaylar

Adaylar, başvurularını 5-14 Haziran tarihleri arasında "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapabilecekler. Başvuru sürecine ilişkin detaylar bu adreste yer alıyor.