Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! Yonca Evcimik’ten Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup

Evcimik, "Ayrıca, ülke genelindeki üretim çiftlikleri internet üzerinden köpek ticareti köylünün elindeki hayvanlara müdahale edilemeyip kısırlaştırma dahi yapılamaması petshop ticareti, yurtdışından kaçak giriş önlenmediği sürece sürekli doğurtulup üretilecek ve sonrasında da öldürülecek tutsak edilecek para harcanacak bir sistem ile karşı karşıya kaldığımız kesindir. O nedenle kısırlaştırma ve sahiplendirme hızı üretim hızının çok altında kalmaktadır" dedi.