05 Haziran 2024, Çarşamba
Başıboş köpek sorunu için 4 aşamalı çözüm önerisi! Yonca Evcimik'ten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Hayvan hakları konusundaki çalışmalarıyla bilinen şarkıcı Yonca Evcimik ve STK'lar, "can dostlar" için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderen Evcimik, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle görüşerek sahipsiz hayvanların toplanması ve popülasyonunun azaltılması için çözüm önerilerini sundu.
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 07:37
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