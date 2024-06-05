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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme

2023-2024 eğitim yılının son günlerine gelinirken, öğrencilerin ve velilerin en çok ziyaret ettiği platformlardan biri olan MEB E-Okul sistemi, artan taleplerle dikkat çekiyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, öğrencilerin sınav sonuçları ve karne notları gibi bilgilere erişim sağladığı e-Okul sistemi, yoğun ilgi görüyor. Ancak, merakla beklenen bir soru da gündemde: E-Okul ne zaman kapanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:51
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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2023-2024 eğitim takvimine göre, öğrencilerin karne alma ve yaz tatiline girme zamanı yaklaşıyor. Ancak okulların kapanmasına az bir süre kala, öğrenciler ve veliler e-okul not girişinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak?

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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2023-2024 eğitim yılı, 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek ve 2024-2025 eğitim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-okul VBS'ye erişimde yaşanan yoğunluklar nedeniyle öğrenciler tarafından bazen kapatıldığı yorumları yapılıyor. Ancak karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme

Not girişlerinin tamamlanması için kullanılan e-okul ekranının ise artık karne gününe kadar açık kalacağı belirtiliyor. Ancak öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini, karne gününden birkaç gün önce kapatmaları bekleniyor.

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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme

E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrenciler için hayati öneme sahip bir platform olarak öne çıkıyor. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin odak noktası haline geldi.