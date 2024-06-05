e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme

2023-2024 eğitim yılının son günlerine gelinirken, öğrencilerin ve velilerin en çok ziyaret ettiği platformlardan biri olan MEB E-Okul sistemi, artan taleplerle dikkat çekiyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, öğrencilerin sınav sonuçları ve karne notları gibi bilgilere erişim sağladığı e-Okul sistemi, yoğun ilgi görüyor. Ancak, merakla beklenen bir soru da gündemde: E-Okul ne zaman kapanacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL