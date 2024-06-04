İsrail'de sokaklar karıştı! Binlerce kişi toplandı Netanyahu'ya tepkiler dinmiyor: A haber ekibi Tel Aviv sokaklarında

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren siyonist İsrail'e dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin yanı sıra kendi halkından da tepkiler dinmiyor. Ülkede İsrailli esirlerin getirilmesi ve savaşın için sona ermesi ve anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı protestolarda Netanyahu hükümetine karşı istifa çağrıları yapılıyor. Tel Aviv'de sokaklara dökülen binlerce kişi ellerinde pankartlarla ateş yakarak tepkilerini dile getiriyor. Başkent Tel Aviv'de yaşananları ve son durumu A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, A Haber canlı yayınında aktardı.