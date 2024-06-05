Son hafta devamsızlık yazılır mı? e-Okul devamsızlık girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...

2023 – 2024 Eğitim ve öğretim yılının son günlerine yaklaşırken, birçok kişi okullarda son hafta yoklama alınıp alınmayacağını merak ediyor. Özellikle öğrenciler, son hafta okula gitmeme durumunda devamsızlık kaydı yapılarak yapılmayacağını araştırıyorlar. Peki, son hafta yoklama alınır mı 2024? Bu soru, okul topluluğunda yaygın bir şekilde tartışılıyor ve öğrenciler ile veliler arasında önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Okullarda son hafta yoklama alınıp alınmadığına dair net bir yanıt arayışı sürüyor.