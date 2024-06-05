05 Haziran 2024, Çarşamba
Son hafta devamsızlık yazılır mı? e-Okul devamsızlık girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
Okulların kapanmasına az bir zaman kala, öğrencilerin kafasında "son hafta yoklama alınır mı?" sorusu belirginleşiyor. 14 Haziran 2024 Cuma günü tatilin başlayacağı bu dönemde, öğrenciler ve veliler, bir yıl boyunca süren eğitim maratonunun ardından son haftanın nasıl geçeceği konusunda endişe duyuyorlar. Karnelerin dağıtılacağı hafta yaklaşırken, milyonlarca öğrenci, okulların son günlerinde yoklama alınma prosedürüne ilişkin cevap arayışında. Peki son hafta yoklama alınır mı?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:05
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