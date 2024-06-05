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PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki tehlikeli planı! 'Sözde seçimler meşru değil'

Yurt içi ve dışında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, toplumun her kesiminden büyük bir takdir görüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen 2024 yılının 3'üncü MGK toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında son toplantıda yaşanan gelişmeleri ve terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı uzantısı olan PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde giriştiği tehlikeli planı ele aldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:54
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PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde tehlikeli planı! ’Sözde seçimler meşru değil’

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplandı. 2024 yılının 3'üncü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır." denildi.

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında son MGK toplantısında yaşanan gelişmeleri ve terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı uzantısı olan PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde giriştiği tehlikeli planı ele aldı.

İşte Müderrisoğlu'nun yazısı:

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PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde tehlikeli planı! ’Sözde seçimler meşru değil’

28 Mayıs 2024 tarihli MGK Bildirisi'nden... "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/ YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır!"


Bu "oldubitti" kısmı, güncel bir tehlikeye işaret ediyor! PYD terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde alan kontrolü ve meşruiyet planı doğrultusunda "yerel seçime" hazırlanıyor. Bu, öyle bir seçim ki terör örgütünün onayı olmadan ne oy kullanmak ne de aday olmak mümkün. Hatta seçilecek belediye başkanları bile PYD'nin izni olmadan adım atamıyor.

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PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde tehlikeli planı! ’Sözde seçimler meşru değil’

Perde önünde... Demokrasi, konfederal yönetim, halk meclisleri, yürütme kurulları gibi Batı kamuoyuna sıcak gelebilecek ne kadar süslü kavram varsa...

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PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde tehlikeli planı! ’Sözde seçimler meşru değil’

Perde gerisinde... Terör örgütüne müzahir isimler, etnik ayrımcılık ve şiddet saklanıyor. Bugün... 7 kanton, 40 şehir, 104 belde üzerine tehlikeli bir oyun oynanıyor. PYD silahlı kanadında rol almayana seçimde en küçük şans verilmiyor. Bir beldede en az 5 sene oturma şartı yüzünden Arap nüfus oy kullanamıyor!

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PYD/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde tehlikeli planı! ’Sözde seçimler meşru değil’

Sözde seçimler, PYD güdümündeki Araplardan oluşan Suriye'nin Geleceği Partisi de katılabilsin diye 30 Mayıs'tan 11 Haziran'a ertelendi. Şimdi, seçimlerin yapılması kadar ertelenmesi de ihtimal dâhilinde. Neden? Barzani'ye yakın aşiretlerin itirazı güçlü. Arap grupların rahatsızlığı var.