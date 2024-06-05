05 Haziran 2024, Çarşamba
PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki tehlikeli planı! 'Sözde seçimler meşru değil'
Yurt içi ve dışında terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, toplumun her kesiminden büyük bir takdir görüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen 2024 yılının 3'üncü MGK toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında son toplantıda yaşanan gelişmeleri ve terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı uzantısı olan PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde giriştiği tehlikeli planı ele aldı.
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:54
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