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Gaziantep'te vahşet! Cani koca eşini öldürüp çöpe attı, sonra işe gitti

Gaziantep'te, çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulunan 3 çocuk annesi kadının Suriye uyruklu Dibe Cevat olduğu ve eşi Abdo Cevat tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gaziantep'te, sürekli şiddet uyguladığı eşini öldürüp, çuvala koyarak çöpe adan koca, hiçbir şey olmamış gibi işe gitti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 06:41
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Gaziantep’te vahşet! Cani koca eşini öldürüp çöpe attı, sonra işe gitti

Şehitkâmil ilçesindeki Dülükbaba Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde kanlı bir çuval görenler durumu polise bildirdi.

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Gaziantep’te vahşet! Cani koca eşini öldürüp çöpe attı, sonra işe gitti

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çuvalı açında bir kadın cesediyle karşılaştı. Boğazı kesilerek öldürülen kadının, 2 çocuk annesi yabancı uyruklu Dibe Cevad (30) olduğu belirlendi.

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Gaziantep’te vahşet! Cani koca eşini öldürüp çöpe attı, sonra işe gitti

Gözaltına alınan eşi Abdo Muhammed'in (35), eşini öldürdükten sonra önce evin terasına çıkardığı, buradan da bir çuvala koyarak e 30 metre ilerideki çöp konteynerine attığı ve hiçbir şey olmamış gibi gece bekçiliği yaptığı işyerine giderek mesaiye başladığı belirlendi.

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Gaziantep’te vahşet! Cani koca eşini öldürüp çöpe attı, sonra işe gitti

Gözaltında sorgusu süren katil zanlısının, omzunda bir çuvalla evden çıkıp, araçların arasından geçtiği ve sokakta etrafına baktıktan sonra çöp konteynerinin olduğu tarafa doğru hızlı adımlarla yürüdüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Gaziantep’te vahşet! Cani koca eşini öldürüp çöpe attı, sonra işe gitti

Dibe Cevad'ın, bir süre önce şiddet gördüğü için evini terk edip akrabalarına sığındığı ancak yakınlarının araya girmesi üzerine kocasıyla barıştırılıp evine döndüğü öğrenildi.