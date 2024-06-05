Gaziantep'te vahşet! Cani koca eşini öldürüp çöpe attı, sonra işe gitti

Gaziantep'te, çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulunan 3 çocuk annesi kadının Suriye uyruklu Dibe Cevat olduğu ve eşi Abdo Cevat tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gaziantep'te, sürekli şiddet uyguladığı eşini öldürüp, çuvala koyarak çöpe adan koca, hiçbir şey olmamış gibi işe gitti.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.06.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 06:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL