Avrupa'da artan tehdit algısı! Rusya'nın Ukrayna’dan ilerleyişi Avrupa’da endişeye neden oldu

Rusya'nın Ukrayna’da ilerlemesi Avrupa’yı endişelendirdi. Ülkeler bir bir ordularında reforma gideceklerini açıklarken, bir savaşa hazırlanma durumu söz konusu. Ayrıntılar A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında anlattı. İşte detaylar…

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