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ANALİZ-Kan ve gözyaşı ihraç eden ABD

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 16:34
Suriye'nin kuzeyinde varlığını sürdüren ABD himayesindeki terör örgütü PKK/YPG, illegal bir yerel seçime hazırlanıyor bu bölgede. PKK/YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde seçim ile Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalıştığına dikkat çekiliyor.
Kan ve gözyaşı ihraç eden ABD
Kan ve gözyaşı ihraç eden ABD
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