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Ünlü şarkıcı Imany'den Türkiye konserinde Filistin'e destek çağrısı! "Filistin özgür değilse hiçbirimiz özgür değiliz."

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 01:10
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana mazlumları katletmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'e sanat camiasından da tepkiler yağmaya devam ediyor. Son olarak Başkentte konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı. Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi. İşte detaylar...
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Ünlü şarkıcı Imany’den Filistin’e destek çağrısı!
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