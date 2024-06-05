05 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ünlü şarkıcı Imany'den Türkiye konserinde Filistin'e destek çağrısı! "Filistin özgür değilse hiçbirimiz özgür değiliz."
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana mazlumları katletmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'e sanat camiasından da tepkiler yağmaya devam ediyor. Son olarak Başkentte konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı. Imany, konser sırasında barış çağrısı yaparak, "Özgürlük için yumruğunu kaldır. Gazze'de ateşkes için yumruğunu kaldır. Filistin'e özgürlük. Filistin özgür değilse, hiçbirimiz özgür değiliz." dedi. İşte detaylar...