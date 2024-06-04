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Donald Trump Tiktok’ta hesap açtı! TikTok’ta Trump’a yoğun ilgi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 04.06.2024 11:15
Eski ABD Başkanı Trump başkan olduğu dönemde yasaklatmaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı. 10 saat içerisinde 1 milyondan fazla takipçi kazandı. Trump katıldığı bir programda ise 11 Eylül ve Kennedy cinayeti üzerindeki gizliliği kaldıracağını da ifade etti.
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