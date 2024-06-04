Donald Trump Tiktok’ta hesap açtı! TikTok’ta Trump’a yoğun ilgi

Eski ABD Başkanı Trump başkan olduğu dönemde yasaklatmaya çalıştığı TikTok'ta hesap açtı. 10 saat içerisinde 1 milyondan fazla takipçi kazandı. Trump katıldığı bir programda ise 11 Eylül ve Kennedy cinayeti üzerindeki gizliliği kaldıracağını da ifade etti.

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