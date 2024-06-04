04 Haziran 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Vicdanlı bir Avrupalının haykırışı: Umarım Netanyahu cehennemde yanar
İsrail'in soykırım operasyonunda ısrarı, Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma sürecini de hızlandırdı. Ama şimdi izleyeceğiniz gibi bir konuşmaya ya da benzerine çok sık tanık olmuyoruz. İşte bir İrlandalı vekilin, vicdanının sesine kulak vererek yaptığı o konuşma.