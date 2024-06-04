Vicdanlı bir Avrupalının haykırışı: Umarım Netanyahu cehennemde yanar

İsrail'in soykırım operasyonunda ısrarı, Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma sürecini de hızlandırdı. Ama şimdi izleyeceğiniz gibi bir konuşmaya ya da benzerine çok sık tanık olmuyoruz. İşte bir İrlandalı vekilin, vicdanının sesine kulak vererek yaptığı o konuşma.

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