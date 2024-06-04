Ukrayna ABD silahıyla Rusya topraklarını vurdu! Batı’da Ukrayna çatlağı

Avrupa ülkelerinden ardı ardına Ukrayna'nın Rus topraklarını vurması için destek açıklaması geliyor. Ukrayna ise Amerikan füzeleri ile Belgorod'daki S-400 hava savunma sistemini vurdu. Hollanda ise Ukrayna'ya teslim edilecek F-16'ların Rus hedeflerine karşı kullanılabileceğini açıkladı. Ancak Avrupa içinde Ukrayna çatlağı da yaşanıyor. İtalya ve Macaristan Avrupa'dan gelen savaş mesajlarına sert tepki gösterdi.

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