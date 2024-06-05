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Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram tatilinin kaç gün olacağı merakla bekleniyordu. Bayram tatili süresi, tatil planları yapanlar tarafından dikkatle araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda bayram tatilini de duyurdu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:36
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Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?

4 Haziran Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona ermesiyle birlikte Başkan Erdoğan, Kabine kararlarını kamuoyuna duyurdu. En merak edilen konulardan biri olan Kurban Bayramı tatil süresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla netlik kazandı.

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Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?

Kabinede alınan kararlar arasında, "Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?" sorusu da bulunuyordu.

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Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?

Bayram tatilinin, 16-17-18 ve 19 Haziran tarihlerinde kutlanacak olması ve 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girecek olması nedeniyle, bayram tatilinin 9 güne uzatılması öngörülüyordu. Bu beklenti, başta turizm sektörü olmak üzere kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

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Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günlerinin de eklenerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlandığını belirtti. Bu kararla birlikte, bayram tatili hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün olarak belirlenmiş oldu.

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Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinlik kazandı.