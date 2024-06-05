Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günlerinin de eklenerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlandığını belirtti. Bu kararla birlikte, bayram tatili hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün olarak belirlenmiş oldu.