05 Haziran 2024, Çarşamba
Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram tatilinin kaç gün olacağı merakla bekleniyordu. Bayram tatili süresi, tatil planları yapanlar tarafından dikkatle araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda bayram tatilini de duyurdu.
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:36
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