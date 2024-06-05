Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15’de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, milyonlarca emekli tarafından merakla araştırılıyor. İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez veriliyor. Bu yıl yapılan %50'lik artışla birlikte, ikramiyeler 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseldi. Ramazan Bayramı öncesinde ilk ödemesi gerçekleştirilen bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı için hangi tarihte hesaplara yatırılacağı ise merak konusu. Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağını heyecanla bekliyor. Peki emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?