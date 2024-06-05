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Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15'de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranıyla ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. Refah payı uygulandığında zam oranının yüzde 35-40 bandına ulaşması bekleniyor. Taban maaşlar için ise iki farklı senaryo gündemde. İşte emekliye maaş ve ek ödeme müjdesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 07:02
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Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15’de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, milyonlarca emekli tarafından merakla araştırılıyor. İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez veriliyor. Bu yıl yapılan %50'lik artışla birlikte, ikramiyeler 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseldi. Ramazan Bayramı öncesinde ilk ödemesi gerçekleştirilen bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı için hangi tarihte hesaplara yatırılacağı ise merak konusu. Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağını heyecanla bekliyor. Peki emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

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Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15’de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...

Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik müjdeli haberi duyurdu.

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Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15’de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...

Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15’de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığında Ocak 2023'e kıyasla net yüzde 82 artış sağladık. 2023 yılı Ekim ayında emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Emekli ikramiyesi, 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıktı" dedi.

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Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15’de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...

Emeklilere 5 Aylık Zam Müjdesi

Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranı, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Bu veriler, emekli ve memurların 5 aylık enflasyon artışını belirledi. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı.