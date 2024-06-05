05 Haziran 2024, Çarşamba
Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15'de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranıyla ilgili önemli ipuçları ortaya çıktı. Refah payı uygulandığında zam oranının yüzde 35-40 bandına ulaşması bekleniyor. Taban maaşlar için ise iki farklı senaryo gündemde. İşte emekliye maaş ve ek ödeme müjdesi...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 07:02
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