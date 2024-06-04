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Hizbullah füze attı İsrail yanıyor! A Haber ekibi İsrail’de saatlerdir süren yangının olduğu bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 18:44
Hizbullah İsrail’e füze yağdırdı. Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırılar sonucu, İsrail’in pek çok köyünde yangın çıktı. Bölgeye gidiyoruz. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu kameramanı Özkan Şafak ile son gelişmeleri aktardı.
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