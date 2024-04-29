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Pekin’de soğuk rüzgarlar esti! Şi Cinping’den Blinken’a: Ne zaman gidiyor bu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 09:53
Washıngton-Pekin hattında son temas da buzları bir nebze olsun eritmeye yetmedi. Aksine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabulünde bakın nasıl soğuk rüzgarlar esti.
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Şi Cinping’den Blinken’a: Ne zaman gidiyor bu?
Şi Cinping’den Blinken’a: Ne zaman gidiyor bu?
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