15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Kassam Tugayları'ndan Türkçe mesaj! Ebu Ubeyde dünyaya böyle seslendi
Katil İsrail 7 Ekim'den itibaren abluka altına aldığı Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Terör ordusu yerinden edilmiş bir buçuk milyon Filistinlinin sığındığı Refah’ta geniş çaplı ilhak girişimine hazırlanırken Hamas’ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ilk kez Türkçe mesaj yayımladı.