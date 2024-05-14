"KKTC'yi tanımaya hazırız" Lordlar Kamarası üyesinin açıklaması KKTC'de nasıl yankılandı?

İngiliz Lordlar Kamarası üyesi KKTC'yi “Tanımaya hazırız” açıklaması yapmıştı. Hem bu haberin yansımalarını hem de Rum Kesimi Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerini A Haber muhabir Rıza Açıkgöz aktardı.

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