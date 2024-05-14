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Siyonist İsrail'in askeri üssünde yangın! 28 itfaiye ekibi müdahale ediyor

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 14.05.2024 18:36
İsrail’in Ramat Gan kentinde yer alan Tel Hashomer askeri üssündeki bir depoda yangın çıktı. Çeşitli ekipmanların bulunduğu depoda yangına 28 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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