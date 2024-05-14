14 Mayıs 2024, Salı
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Eski İtalya Başbakanı Conte A Haber’e konuştu: İtalya’nın BM’de çekimse kalması utanç verici
Dünyanın gözü aylardır ateşkesin beklendiği Gazze'de. Batı savaşın başından bu yana İsrail'e art arda desteğini açıklarken blokta Filistin yanlısı sesler de çıkmaya başladı. Eski İtalya Başbakanı Cuseppe Conte de A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuştu. Conte son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin oylamasında İtalya'nın çekimser kalmasını sert sözlerle eleştirdi.