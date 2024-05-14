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Eski İtalya Başbakanı Conte A Haber’e konuştu: İtalya’nın BM’de çekimse kalması utanç verici

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 14.05.2024 16:14
Dünyanın gözü aylardır ateşkesin beklendiği Gazze'de. Batı savaşın başından bu yana İsrail'e art arda desteğini açıklarken blokta Filistin yanlısı sesler de çıkmaya başladı. Eski İtalya Başbakanı Cuseppe Conte de A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'ya konuştu. Conte son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin oylamasında İtalya'nın çekimser kalmasını sert sözlerle eleştirdi.
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