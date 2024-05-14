Eric Clapton sahneye Filistin desenli gitarla çıktı! Soykırımın fotoğrafları gösterildi

İngiliz sanatçı Eric Clapton, Gazze'ye destek için sahneye Filistin bayrağı desenli gitarı ile çıktı. İsrail'in soykırımına karşı kararlı duruşunu bir kez daha sergiledi.

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