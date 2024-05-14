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Eric Clapton sahneye Filistin desenli gitarla çıktı! Soykırımın fotoğrafları gösterildi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 14.05.2024 16:12
Güncelleme:14.05.2024 16:13
İngiliz sanatçı Eric Clapton, Gazze'ye destek için sahneye Filistin bayrağı desenli gitarı ile çıktı. İsrail'in soykırımına karşı kararlı duruşunu bir kez daha sergiledi.
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