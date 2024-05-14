14 Mayıs 2024, Salı
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Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da sokaklar karıştı
Pasifik Okyanusu'nda Avustralya'nın yakınında bir takımada ülkesi olan Yeni Kaledonya diye bir ülke var. Bu ülke Fransa sömürüsü altında. Yeni Kaledonya'da oy kullanma sisteminde yapılmak istenen düzenleme ülkeyi karıştırdı. Halk Fransa'ya karşı ayaklandı. Fransa da ülkeye askeri güç gönderme kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.