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Katalonya seçimlerinde sürpriz sonuç

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Giriş: 14.05.2024 14:31
İspanya'nın doğusunda son yıllarda ayrılıkçı girişimlerle gündeme gelen Katalonya Özerk Yönetimi'nde yerel parlamento seçimleri yapıldı. 2010'dan sonra ilk defa ayrılıkçı siyasi partiler çoğunluğu kaybetti.
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Katalonya seçimlerinde sürpriz sonuç
Katalonya seçimlerinde sürpriz sonuç
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