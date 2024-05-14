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Dev pano devrildi: 8 ölü, 58 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 09:47
Hindistan'da toz fırtınası faciaya yol açtı. Mumbai'de dev reklam panosu devrildi 8 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.
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