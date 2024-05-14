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Avrupa’da nükleer gerilim! İsveç ABD’nin nükleer silahlarına talip

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 14.05.2024 16:51
Rusya'nın Ukrayna'da Harkov'da yeni bir cephe açması ile kıtada tansiyon yeniden yükselişte. İngiltere Başbakanı Sunak, Küba füze krizinden bu yana dünyanın nükleer bir çatışmaya en yakın dönemde olduğunu söyledi. İsveç Başbakanı ise ABD'nin nükleer silahlarının ülkesine yerleştirilebileceğini ifade etti. Litvanya ise Ukrayna asker gönderme fikrine açık olduklarını ifade etti.
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