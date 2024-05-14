14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rus lider yeni dönemin ilk ziyaretini Çin'e yapacak! Cinping ile bir araya gelecek

Rus lider yeni dönemin ilk ziyaretini Çin'e yapacak! Cinping ile bir araya gelecek

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2024 11:30
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, “Başkan” seçildikten sonra yeni döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e gerçekleştirecek ve burada Çin lideri Cinping ile görüşecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlk ziyaretini Çin’e yapacak!
İlk ziyaretini Çin'e yapacak!
ABD’li Senatör Robert Menendez...
ABD'li Senatör Robert Menendez...
Dev pano devrildi: 8 ölü, 58 yaralı
Dev pano devrildi: 8 ölü, 58 yaralı
KKTC’yi tanımaya hazırız
"KKTC'yi tanımaya hazırız"
ABD’li Senatör Graham’dan katliam çağrısı
ABD’li Senatör Graham’dan katliam çağrısı
ABD’den İsrail’e soykırım desteği!
ABD’den İsrail’e soykırım desteği!
Tepkiler çığ gibi: Lanetli kavim
Tepkiler çığ gibi: Lanetli kavim
İsrail sözcüsü Hyman canlı yayın rezaleti!
İsrail sözcüsü Hyman canlı yayın rezaleti!
Yabancı ajan yasasına karşı eylem!
Yabancı ajan yasasına karşı eylem!
Son durumu A Haber’de anlattı
Son durumu A Haber'de anlattı
Ateşkes açıklaması! Esirleri işaret etti
Ateşkes açıklaması! Esirleri işaret etti
Japonya’dan PKK karşıtı önlem!
Japonya’dan PKK karşıtı önlem!
Daha Fazla Video Göster