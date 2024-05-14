İsrailli işgalciler Batı Şeria'dan Gazze'ye gönderilen yardımları yaktılar

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki zulmüne sivil işgalciler de ortak oluyor. İşgalciler Gazze'ye giden yardım TIR’larına saldırdı malzemeleri tahrip etti sonra da ateşe verdi.

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