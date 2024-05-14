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İsrailli işgalciler Batı Şeria'dan Gazze'ye gönderilen yardımları yaktılar

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 14.05.2024 15:34
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki zulmüne sivil işgalciler de ortak oluyor. İşgalciler Gazze'ye giden yardım TIR’larına saldırdı malzemeleri tahrip etti sonra da ateşe verdi.
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