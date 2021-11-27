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İran'a yaptırımlar kaldırılacak mı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 27.11.2021 18:49
İran için kritik tarih 29 Kasım. Avusturya'nın başkenti Viyana’da, ülkenin nükleer programına dair müzakereler yeniden başlayacak. Peki, tarafların talepleri neler? Nükleer gerilimde çözüm mümkün mü? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’da uzmanlara mikrofon uzattı. Özel haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza.
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