27 Kasım 2021, Cumartesi
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İran'a yaptırımlar kaldırılacak mı?
İran için kritik tarih 29 Kasım. Avusturya'nın başkenti Viyana’da, ülkenin nükleer programına dair müzakereler yeniden başlayacak. Peki, tarafların talepleri neler? Nükleer gerilimde çözüm mümkün mü? A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’da uzmanlara mikrofon uzattı. Özel haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza.