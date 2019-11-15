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15.11.2019

İngiliz medyasında DEAŞ paniği

Türkiye’nin ele geçirdiği yabancı uyruklu DEAŞ’lı teröristleri ülkelerine göndermeye başlaması Avrupa ülkelerinde endişeye neden oldu. Özellikler İngiliz medyası DEAŞ’lıların “ülkede başlı başına sorun olacağını” yazıyor. Detayları A Haber muhabiri Alparslan Düven, Londra’dan aktardı.

DÜN 7 DEAŞ'LI TERÖRİST ÜLKELERİNE GÖNDERİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.

Öğleden sonra İstanbul İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanına getirilen ve apronda araçtan indirilen ikisi erkek, dördü kadın Alman uyruklu 6 yabancı terörist, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Uçak, Almanya'nın başkenti Berlin'e saat 16.15'te hareket etti.

Birleşik Krallık uyruklu bir yabancı terörist savaşçı da sınır dışı edilerek Londra'ya gönderildiğini belirten emniyet yetkilisi, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

DEAŞlı 7 terörist ülkelerine böyle gönderildi |Video DEAŞ'LI 7 TERÖRİST ÜLKELERİNE BÖYLE GÖNDERİLDİ |VİDEO

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