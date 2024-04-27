27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa’dan Avrupa ordusu adımı! AB askeri güç olabilir mi?

Fransa’dan Avrupa ordusu adımı! AB askeri güç olabilir mi?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 10:47
Güncelleme:27.04.2024 10:47
Fransa avrupa'yı yeniden şekillendirmek mi istiyor? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Avrupa ölüyor" çıkışının ardından bu kez Savunma Bakanı Sebastian Lekornu önümüzdeki yıl AB içinde 5 bin kişilik acil müdahale gücü kurulabileceğini söyleyerek Avrupa ordusunu işaret etti. Üstelik açıklamada NATO'dan gizli operasyonlar yapılabileceğinin de sinyalini verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’ye mesaj! Askeri işbirliği artırılacak
ABD'ye mesaj! Askeri işbirliği artırılacak
AB askeri güç olabilir mi?
AB askeri güç olabilir mi?
Kazdıkları tünel polis merkezine çıktı
Kazdıkları tünel polis merkezine çıktı
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor!
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor!
NATO ile Almanya arasında gizli görüşme!
NATO ile Almanya arasında gizli görüşme!
Dava Partisi AP seçimlerine hazırlanıyor!
Dava Partisi AP seçimlerine hazırlanıyor!
ABD’de yeni bir George Floyd vakası!
ABD'de yeni bir George Floyd vakası!
İsrailli ırkçı bakan kaza yaptı!
İsrailli ırkçı bakan kaza yaptı!
İsrailli siyonist Bakan Ben Gvir kaza yaptı!
İsrailli siyonist Bakan Ben Gvir kaza yaptı!
İspanya Başbakanı kamu görevlerinden çekildi
İspanya Başbakanı kamu görevlerinden çekildi
Afgan sivillere ABD askeri ateş açmış!
Afgan sivillere ABD askeri ateş açmış!
Barış için İstanbul’u işaret etti!
Barış için İstanbul'u işaret etti!
Daha Fazla Video Göster