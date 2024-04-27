27 Nisan 2024, Cumartesi
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Fransa’dan Avrupa ordusu adımı! AB askeri güç olabilir mi?
Fransa avrupa'yı yeniden şekillendirmek mi istiyor? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Avrupa ölüyor" çıkışının ardından bu kez Savunma Bakanı Sebastian Lekornu önümüzdeki yıl AB içinde 5 bin kişilik acil müdahale gücü kurulabileceğini söyleyerek Avrupa ordusunu işaret etti. Üstelik açıklamada NATO'dan gizli operasyonlar yapılabileceğinin de sinyalini verdi.